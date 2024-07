Cerúndolo logró un triunfazo y avanza en los Juegos Olímpicos de París

Sin embargo, el gobierno de Gran Bretaña sólo le paga 28.000 libras (aproximadamente 35.000 dólares) por año, y por la dificultad de conseguir sponsors, recurrió a la aplicación de contenido para adultos para obtener dinero extra, que le permita sostener su carrera.



“No hay mucho dinero en los clavados, así que haré cualquier cosa para ganar un poco más de dinero. Tengo algo que la gente quiere, y lo venderé con gusto. Es una manera muy, muy buena para mí de ganar algo de dinero extra”, explicó en una entrevista con el medio británico Daily Mail, asegurando que no vende desnudos, sino que su contenido es “Safety for Work” (seguro para el trabajo).



“Mi papá me decía: ‘Pones cosas en Instagram, pero cuando el producto es gratuito, como lo es en Instagram, tú eres el producto”, agregó Laugher.