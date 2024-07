EN VIVO: Seguí el minuto a minuto de la participación argentina en los Juegos Olímpicos de París

21:57 hs

La agenda del domingo 28 de julio:

-4:15: Clasificación rifle de aire 10m, con Fernanda Russo.

-5:42: Eliminatorias judo (-52kg), Sofía Fiora vs Binda Sui Ndaye (Suiza).

-6:15: Clasificación rifle de aire 10m, con Julián Gutiérrez.

-6:30: Serie clasificatoria de doble scull ligero femenino (remo), con Sonia Baluzzo-Evelyn Silvestro.

-6:36: Series 100m pecho femenino, con Macarena Ceballos.

-6:48: Series 100m espalda masculino, con Ulises Saravia.

-7: Serie clasificatoria de doble scull ligero masculino (remo), con Pedro Dickson-Alejandro Colomino.

-7: Primera ronda de tenis: Tomás Etcheverry vs Thiago Seyboth Wild (Brasil), Lourdes Carlé vs Tatjana Maria (Alemania), Nadia Podoroska vs Diane Parry (Francia).

-7:20: Regatas 1, 2, 3 y 4 de windsurf femenino (vela), con Chiara Ferretti.

-7:30: Regatas 1, 2, 3 y 4 de windsurf masculino (vela), con Francisco Saubidet.

-No antes de las 9: Primera ronda de tenis, Francisco Cerúndolo vs Tomás Barrios Vera (Chile), Mariano Navone vs Nuno Borges (Portugal).

-No antes de las 10: Primera ronda de tenis, Sebastián Báez vs Thiago Monteiro (Brasil).

-17: Primera ronda de tenis de mesa, Santiago Lorenzo vs Alexis Lebrun (Francia).