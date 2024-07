Guía para salir: qué se puede hacer este domingo en Tucumán

A cada rato, en algún lugar del mundo hay un festival que reúne grandes figuras del rock. Y aunque el evento se desarrolle en las antípodas, gracias al streaming es posible tener la vivencia a través de la pantalla. El Fuji Rock Festival 24 se está desarrollando en la estación de esquí de Naeba, en Japón, y Amazon Music lo está retransmitiendo en exclusiva a nivel mundial por el canal de Amazon Music en Twitch y en Prime Video hoy, desde las 11.30. El line up incluye, entre muchos otros: Noel Gallagher’s High Flying Birds (foto), The Killers, Angie McMahon, Awich, Chip Wickham, Erika De Casier, Esne Beltza, Floating Points, Fontaines D.C., Girl In Red, Hiromi Uehara - Hiromi’s Sonicwonder, Kid Fresino, Kim Gordon, King Krule, Kitty Liv, Noname, Omar Apollo, Peggy Gou, Raye, Ride, Rufus Wainwright, Sampha, Teddy Swims, The Allman Betts Band y The Jesus And Mary ChainThe Spellbound.