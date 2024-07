La Selección Sub-23 no quiere una nueva desilusión en los Juegos Olímpicos

Inevitablemente, surgieron las comparaciones con el Mundial de Qatar, por la derrota inesperada en el debut. Pero no sólo por parte de los fanáticos, sino también de los propios jugadores. “Salvando la distancia, obviamente se me ocurrió que era una clase de partido contra México, ahí con Juli (Álvarez) lo hemos hablado. Queremos enfocarnos para que mañana hagamos un gran partido, mejorar algunas cosas, algunos detalles que por ahí no lo hicimos de la mejor manera”, expresó Beltrán. “Puede haber similitudes con el Mundial, eso ni hablar, pero lo importante es centrarnos en lo que realmente nosotros podemos hacer, que es jugar al fútbol, hacerlo de la mejor manera, tener un buen partido y conseguir un buen resultado”, señaló, por su parte, Mascherano.