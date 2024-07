VIDEO. Desafíos artísticos para la construcción de “Tango feroz”

- Inspirarme en su historia y mi deseo fueron la pauta principal y os motores para crear. Desde que los productores Luciana Collado y Lucas Gutiérrez me convocaron, comencé a indagar en ese tiempo, en las protestas de jóvenes universitarios, los lugares que frecuentaba Tanguito, sus imágenes de Tanguito, sus amigos, Buenos Aires en los 60 y 70, la moda de ese momento... También escuchar nuestro rock nacional que perdura. Para crear me tengo que inspirar, para hacerlo me gusta consumir y me vuelvo adicto de una forma u otra. Soy muy nerd: necesito vivirlo para poder expresarlo. Cuando voy a crear no tengo nada definido. Necesito ver los cuerpos, sus disponibilidades y en base a eso componer. Al momento de crear me siento un niño, armando y desarmando, creando nuevas realidades.