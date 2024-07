Números de Oro: un solo lector se llevó el increíble pozo de $4.200.000

José, de 56 años, vive en la ciudad de Tafí Viejo. Está en pareja y tiene una hija. Trabaja de manera independiente en el área de seguridad. Cuando se enteró de que había ganado, José estaba incrédulo, pero lleno de emoción. “Controlamos a último momento la tarjeta. Durante la mañana, mi señora estaba haciendo cosas de la casa y yo me fui a dormir porque venía de trabajar. Ella se puso a controlar la tarjeta, pero no me despertó. Cuando me levanté, me dijo que viniera a mirar. Después de verificar más de tres veces, ya que no podíamos creerlo, confirmamos que habíamos ganado”, comentó visiblemente nervioso.