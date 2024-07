Condena a una aseguradora por no haber informado los alcances de la cobertura

El magistrado consideró que la demandada no había podido probar que sí había entregado una copia de la póliza a la clienta al momento de la celebración del contrato. “Es claro que quien estaba en mejores condiciones de probar la entrega de la póliza era la compañía de seguros demandada, por cuanto no se podía imponer a la accionante la prueba diabólica del hecho negativo”, dijo el juez. Además, remarcó el hecho que la compañía también incumplió su obligación de indemnizar en tiempo y forma a su clienta por el robo de su vehículo. Consideró que, debido a esos fundamentos, en este caso puntual no correspondía respetar el límite de cobertura de $ 2.500.000 establecido en la póliza. “Sobre todo por la falta de información que tuvo la señora al momento de la contratación, entendemos que corresponde una revisión del contrato, teniendo en cuenta los criterios de actualidad con que deben establecerse las indemnizaciones por el principio de reparación plena que consagra el Código Civil y Comercial de la Nación”, afirmó García Hamilton. En cuanto al daño punitivo, coincidió que la conducta de la empresa fue dolosa y desaprensiva, por lo que le fijó una multa equivalente al valor de 1,5 canastas básicas para hogares tipo 3 (al momento de la sentencia, ese valor ascendía a alrededor de $ 1,3 millón). Por el daño emergente por el tiempo sin poder contar con la camioneta, dispuso el pago de $ 2.000 por día por los cinco meses que pasaron entre el momento en el que la actora presentó la documentación requerida por el seguro y el inicio del juicio: en total, $ 300.000.