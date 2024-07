El rompecabezas de Federico van Mameren: "Jaldo perdió la pelota política"

Cuando José Hernández escribió el Martín Fierro seguramente no pensó en Osvaldo Jaldo, pero sin ninguna duda Jaldo, que tenía la pelota dominada, que creía tener el control de todo este proceso político que estaba viviendo Tucumán, el primero de marzo les dijo a todos los tucumanos que comenzaba la transformación política con una reforma política. Jaldo no se imaginó que iba a pasar lo que pasó. Avanzó y avanzó, tal vez demasiado. Inclusive lanzó una reforma más profunda y contó que no quería la reelección, que había que decirles basta los acoples, que se venía una reforma constitucional porque hasta aquí no se había discutido la reforma constitucional, que se debería dar una reválida en la Justicia. Se puso ese traje de "Jaldei", mitad Jaldo y mitad Milei, de estar escuchando profundamente lo que ustedes decían cada vez que había que votar y lo que el peronismo que lo había puesto y sentado en el sillón de Lucas Córdoba le había dado. Y profundizó el cambio cuando su vicegobernador ni siquiera estaba en la provincia.