San Martín de Tucumán: líder con tiempo para golear y probar variantes

La victoria de Cardenales por 3-1 fue la destacada de la fecha. Sucede que “nales” venció a Natación y Gimnasia que, pese a la derrota, conservó la tercera posición y tuvo la segunda caída en el torneo. “Fue un lindo partido”, no dudó Cristian Leyes. Pese a la derrota de su equipo, el DT de los “blancos” identificó un buen nivel de juego. “Buscamos tener un juego asociado, pero Cardenales presionó mucho todo el tiempo. Por momentos pudimos romper eso, pero no fuimos efectivos en las definiciones”, analizó el ex jugador.