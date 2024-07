La aventura de pensar*

En la introducción a la Metafísica, Aristóteles dice que el pensamiento es hijo del asombro, que la filosofía nace como una experiencia primera y primariamente de asombro. Es interesante empezar la exploración del pensamiento recordando qué significa asombrarse. Creo que vale la pena decir que el asombro es una de las experiencias prácticamente exclusivas de nuestra especie. Con otras especies compartimos otras necesidades: la de alimentarnos, la de vivir en grupo, la necesidad reproductiva, el miedo, el hábito de situarnos allí donde algún modo lo previsible prepondera sobre lo imprevisible. Pero el asombro al igual que la contemplación son posicionamientos humanos exclusivos de nuestra especie. Los animales no se asombran; pasan de la previsibilidad al miedo o de la previsibilidad a la necesidad de buscar su alimento pero no conocen el asombro. No lo conocen porque son fundamentalmente biología, están predeterminados por su estructura biológica para constituirse como sistemas de respuestas. Disponen de todo lo que es necesario para poder sobrevivir. El hombre es un ser inconcluso, está hecho a medias, está ‘en falta’. Porque está en falta, la biología en él no es todo. Él es también lo que quiere ser. Podemos decir que es un ser inconcluso, tiene un proyecto de identidad mucho más que una identidad constituida. Oscar Wilde decía, con su humor inconfundible, que es conveniente ser un poco improbables. Y tenía razón, pero la improbabilidad no puede ser producida por uno. La improbabilidad irrumpe en nuestras vidas al dejarnos atónitos, es decir fuera de tono. La palabra asombro en griego significa quiebre rotura. La palabra trauma en griego quiere decir eso que está roto. El hombre es un antropos traumático. Está roto porque no está completado, porque es capaz de advertir algo que no había visto y vivir la perplejidad del descubrimiento cuando estamos frente a una realidad inédita, cuando podemos admitir su presencia como algo que nos conmueve es porque estamos asombrados.