Diego Flores y la estrategia de transformar las posiciones en San Martín de Tucumán

La falta de extremos fue un déficit que el DT no pudo suplir. La situación lo obligó a experimentar con Juan Cuevas en dicha posición. El ex Everton de Chile tenía en su historial dicha función, aunque llegaba como la principal referencia creativa del equipo. A priori, era el único jugador que tendría la capacidad de moverse hacia cualquier lugar sin restricciones de casilleros. De este modo, la limitación a jugar por la banda derecha provocó que quede sin demasiado protagonismo. Asimismo, el ex Gimnasia no pudo desequilibrar ni gravitar.