La economía y el mundo: el gobierno libertario, prisionero en su propia jaula

Si no se cumplen los pasos previstos, asustan desde el Gobierno, habría peligrosos nubarrones en el horizonte. No es para nada sencillo, pero no es cosa de que tanta verborragia dificulte el camino aún más, sobre todo cuando se hace tan evidente que se han modificado sobre la marcha varios objetivos iniciales, algunos de alta filosofía presidencial, la misma que llevo a Milei a la Casa Rosada. Los ministros son fusibles y no sería la primera vez que si todo sale mal, el “culpable” salte por el aire.