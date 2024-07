Flor Vigna plasma su espíritu de superación en la nueva canción "Valiente"

La letra de "Valiente" refleja una profunda introspección y un mensaje de resiliencia. Vigna canta sobre la lucha contra los miedos y la importancia de la autoconfianza: "a veces la vida se pone injusta. Todos tenemos una herida que nos frustra. Siento y creo que yo puedo ser valiente y contestarme esta pregunta: ¿cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta?". En otro impactante momento de la canción, expresa: "ser esclava del recuerdo no me gusta". Esta línea subraya su rechazo a permanecer atrapada en lo que pasó y su determinación de avanzar.