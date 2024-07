Las heladas adelantaron las quemas y el sur tucumano estuvo envuelto en humo

Las heladas de los últimos cuatro días hicieron estragos en cañaverales que, secos e inflamables, se transformaron en potenciales focos de posibles incendios. Algunos comenzaron a suscitarse en esta semana, sumergiendo en una nube de humo a pueblos y ciudades del sur tucumano. Ayer el problema se dio en Villa Quinteros y Concepción, mientras que el domingo al atardecer, en Aguilares. Este último siniestro, desatado en cañaverales del este del municipio, fue enorme y desató el enojo de pobladores. “En la ruta no se veía casi nada. Lo afortunado fue que el tránsito era escaso, si no, podría haberse producido algún accidente. En la ciudad casi no se podía respirar por el aire contaminado. Por alguna razón se suscitó un incendio de cañaverales secos”, contó Dardo Aguirre, vecino de esa ciudad. “Algo se tiene que hacer para evitar que Tucumán se convierta en un infierno en agosto, el mes de mayor sequedad”, advirtió. La preocupación tiene su origen en el hecho de que los incendios de pastizales, rastrojos y cañaverales se comenzaban a producir a partir de mediados del mes venidero. Ahora este problema, que se constituye en un drama ambiental, se adelantó casi 30 días. “Las heladas fueron tremendas con temperaturas mínimas entre cero y tres grados durante más de 10 horas- Así las cosas, en agosto habrá focos de incendios por todos lados. Algunos serán intencionales o accidentales. Pero todo hace prever que no darán respiro”, advirtió el cañero Rolando Campos, de Amberes. “Las cañas han sufrido daños severos, sobre todo en los brotes. Salvo en contados lotes, de sectores bajos y húmedos, puede haber caña semilla que sobrevivieron o se recuperen. Sin embargo es dramática la situación en la mayoría de los lotes. Es donde las plantas se exhiben blancas”, añadió el productor.