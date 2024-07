Maluma volvió a las redes y desmintió haberse insultado con los hinchas argentinos en la Copa América

Luego de dos días del duelo entre Argentina y Colombia, el artista apareció en las redes e hizo un descargo en Instagram. “Saludos, mi gente. Quería pasar por aquí a saludarlos y hablar de lo que pasó en el partido contra la selección argentina. Primero que todo quiero saludar al pueblo colombiano por ese esfuerzo y entrega en cada minuto. Me siento orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada en el mundo. Qué final, qué momento, qué pasión por el fútbol”, dijo el artista. “Y por otro lado, al pueblo argentino le envío un abrazo muy grande y felicidades por su Copa América. Y vi por ahí que unos rumores decían que yo estaba peleando con el pueblo argentino... eso es mier..., no crean todo lo que ven en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie”, agregó.