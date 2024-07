En primera persona: un tucumano contó cómo vivió los incidentes previos a la final de la Copa América

La situación provocó la intervención de una mayor cantidad de Policías que debían ponerle paños fríos a la situación. “Al parecer, llegaron más policías y todo se logró tranquilizar. A mucha gente la sacaron, pero no sabemos a dónde la llevaron”, indicó. “A nosotros no nos informaban de nada. Solo había música y todo seguía igual dentro del estadio. Me enteré porque mi familia de Tucumán me llamó para preguntarme si estaba bien. Después me enteré que estaba cerca del palco de la familia de Mac Allister. Ellos tuvieron varios problemas para entrar porque estaba todo cerrado”, agregó.