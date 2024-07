El colombiano Maluma pasó de la fiesta a la pelea en el Hard Rock Stadium de Miami

Las reacciones en X

Por supuesto, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Un fanático que vio el video comentó: “Maluma se burlaba mientras afuera nenes lloraban, bailaba y se reía, presumió 115 minutos” (al entretiempo se lo robó Shakira). “Ah, pero al final estaba como loco enojado”. Otro usuario bromeó: “Imagínate decir después del partido: ‘Yo me peleé con Maluma’”, mientras que un aficionado colombiano añadió: “Maluma me representa, cualquiera que vio el partido evidenció tremendo robo”.