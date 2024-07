Fue la primera arquera campeona de la Liga Tucumana y tuvo un récord de 700 minutos de imbatibilidad

La nueva posición la obligó a tener que pedir ayuda para perfeccionar su técnica. “Empecé a entrenar con ‘Iti’, que era el arquero de Amalia. Él me decía que vaya a entrenar con la Primera del club y hacía que me pateen para que aprenda a atajar. Me enseñó a salir a cortar un centro, armar una barrera y, sobre todo, me dejó en claro que la arquera tiene la obligación de armar la defensa. Entendí que tenía la responsabilidad de guiar a la “2” y la “6”, porque si las pasaban era medio gol”, indica. “Al principio, me daba vergüenza porque sentía que las chicas no me iban a hacer caso. Además, la capitana era Gabriela Guerrero y no creía que tenía que tomar ese poder. Pero después entendí que era necesario”, agrega.