Un caso en EE.UU. revela el potencial de TikTok para generar caos y conmoción en escuelas

El incidente, que comenzó a gestarse en febrero, tomó desprevenidos a muchos docentes. En varios casos, los usuarios falsos no sólo difundieron comentarios racistas y homofóbicos, sino que también hicieron insinuaciones sexuales y comentarios pedófilos bajo la identidad de los profesores afectados. The New York Times consigna que es el primer ataque masivo de este tipo registrado en el país.