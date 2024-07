El crudo lamento de Mbappé tras la eliminación de Francia de la Eurocopa: “Un fracaso”

“Así es el fútbol. Hay que seguir adelante. Ha sido un año largo y me voy de vacaciones para descansar, que me vendrá muy bien. No tuve ningún problema físico o psicológico. No se puede complicar demasiado el fútbol. O estás bien o no estás bien. No estuve bien y nos vamos a casa, así de simple. Tengo que descansar. Después de eso, me voy a por una nueva vida”, concluyó Mbappé.