Gobernadores y diputados de visita en Tucumán: entre apoyos y reclamos

Merienda libertaria: el acercamiento del peronismo a Milei no pasa inadvertido

“Afrontamos tiempos complicados por la cercanía que están mostrando algunos gobernadores al presidente Milei”, fue una de las frases que más resonó en la merienda que compartieron una decena de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), en la antesala a los festejos por el Día de la Independencia. En relación al tema, dirigentes libertarios de Salta, Tucumán, Mendoza y San Juan reconocieron que los movimientos de acercamiento al Gobierno nacional que muestran algunos mandatarios provinciales como Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) no deben pasarse por alto porque no resultan desinteresados por parte de la dirigencia peronista. “Nosotros fuimos los que pusimos la cara por Milei cuando era candidato y ahora ponemos el pecho ante la gestión y las medidas económicas”, sostuvo un referente del liberalismo norteño. La planta alta de la tradicional confitería El Molino fue el lugar que albergó a la comitiva oficialista que llegó minutos después de las 20 para compartir infusiones y de esa forma hacerle frente a la jornada invernal. Allí aguardaron la llegada de la medianoche para dirigirse a los actos centrales en Casa Histórica. En diálogo con LA GACETA, Ricardo Bussi reconoció que resultó “especial” y “motivante” recibir a más de la mitad del bloque de diputados oficialistas para acompañar la firma del Pacto de Mayo y homenajear la figura de Juan Bautista Alberdi en la tierra que lo vio nacer. Consultado por la trascendencia que le otorgan en Fuerza Republicana a la buena sintonía que muestra el Gobierno provincial con la administración central, el legislador precisó que a partir del próximo año y el proceso electoral de medio término el gobernador Jaldo tendrá que preservar su identidad partidaria. “En el mientras tanto vemos como positivo que preste a sus diputados para sancionar leyes importantes como la ‘Ley Bases’, pero calculo que en 2025 tiene, necesariamente, que producirse un distanciamiento porque cada fuerza política va a procurar cubrir sus espacios y aportar sus hombres”, indicó. Bussi remarcó que en ese contexto electoral LLA peleará, en la escena provincial, por su espacio. “Esperamos poder confrontar con Jaldo porque a pesar de lo que dice, a pesar de lo que imita, acá no se han hecho reformas estructurales de ninguna manera. Todo lo que dice Jaldo por televisión, radio y diarios acá no se ve. De hecho, en las calles no se distingue eso. Entendemos que va a haber una confrontación de políticas distintas, de maneras diferentes y aspiramos a que la gente nos acompañe porque todavía va a hacer falta mucho acompañamiento al gobierno para que pueda producir las transformaciones”, dijo.