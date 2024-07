Pacto de Mayo en Tucumán: así fue el chat de periodistas de LA GACETA

21:15 hs

Fernando Stanich Columnista y editor de Política

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, ya está en Tucumán y apuntó contra los ex presidentes que no vinieron a Tucumán: “A Argentina sentimos que le hace falta diálogo. Tal vez los ex presidentes podrían haber optado por venir, por dialogar, por escuchar qué es lo que le hace falta a la República Argentina, escucharse mucho más", sostuvo.