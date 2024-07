Jóvenes y mujeres, bases del triunfo histórico de un reformista en Irán

Este giro ocurrió de la manera menos pensada. Ocurre que las elecciones fueron convocadas después de que el anterior presidente de Irán, Ebrahim Raisi, muriera en un accidente de helicóptero en mayo, en el que también fallecieron otras siete personas. “Querido pueblo de Irán, la elección acabó y este es sólo el principio de nuestro trabajo en común. El camino por delante es difícil. Esto únicamente será fácil con su colaboración, empatía y confianza. Les tiendo la mano y les juro que no los abandonaré en este camino. No me abandonen ustedes”, tuiteó Pezeshkian tras su triunfo.