Sofi Cantilo: “Correr me dio las herramientas para vivir”

A través de su amigo Santiago García, autor de libros de running, contactó a un editor para mostrar lo que quería hacer. “Quería contar cómo correr me había dado herramientas para vivir. El editor me dijo que el mercado estaba parado, que no me apurara y me dejé estar. Después vino la pandemia y me dijo que estaba frenado todo hasta que en mayo de 2021 me escribió para preguntarme cómo iba. Yo necesitaba hacerlo. Me senté y en dos semanas lo escribí. Casi no hubo correcciones. Soy correctora literaria. Lo que no hice nunca fue releerlo, fui escribiendo y mandando y cuando el editor me mandó las correcciones fue ver si tomaba o no esa observación. Nunca me senté a leer entero el libro. Cuando salió el libro, me estaba mudando y un sábado, me dije: lo tengo que encarar. Contaba del embarazo de mi hija, cosas muy íntimas, no sé si estaba bien contar eso. Pero lo hice. Al día siguiente recibí un comentario súper emocionante y ese domingo me senté a leer y me gustó. Fue gracioso que nunca lo había leído entero”.