Pablo de Santis: “Todo está a la vista en la literatura”

-No, la escribí en tercera persona. El policía era un personaje más, pero no me resultaba. Me gustaba el argumento, pero no me gustaba como estaba escrita. Yo utilizo el verbo redactar para pedirme a mí mismo cuando hago algo que no tiene vida, que solamente es una información tras otra y escribir cuando hay algo más. No quiero decir que esas palabras tengan ese sentido fuera de mi cabeza, pero yo sentía que estaba redactada, que no estaba escrita.