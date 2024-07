Silicon Valley: el epicentro de la innovación que transforma vidas (por Alberto Nuñez)

Mis aprendizajes de estos viajes

En mis visitas a Silicon Valley, he aprendido, entre otras muchas cosas, que el fracaso se ve como una oportunidad de aprendizaje y que la curiosidad es un motor esencial para la innovación. Aquí, las ideas se comparten abiertamente para recibir retroalimentación y mejorar constantemente. Es un lugar donde la experimentación y el aprendizaje continuo son fundamentales para el éxito. He aprendido que hoy más que nunca hay que “pensar global” en particular cuando se quiere hacer negocios y que en tanto en los negocios como en la vida misma, hay que “pensar en grande pero empezar en chico”.