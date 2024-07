Biden no baja su candidatura pese a las voces en contra

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Casa Blanca restó importancia a los dichos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que habló de no tener actos oficiales después de las 20 y no trasnochar. “Entiende la importancia de tener un enfoque equilibrado y de cuidarse a sí mismo. Es humano, como lo somos todos, pero se trata de un trabajo de 24 horas al día, los siete días de la semana, los 365 días (del año), y eso no cambia”, apuntó su portavoz, Karine Jean-Pierre.