Franceses, entre el miedo a los “ultras” y el hartazgo con Macron

En este pueblo, donde ganó RN, Chistophe, evoca como motivos el “costo de la vida” y la inseguridad. El partido ultraderechista “no cambiará nada, pero hay que probarlo”, abunda su vecino. Con su cesta de la compra, Nadine no “entiende” este resultado en un pueblo “tranquilo”. “Es una situación que me genera ansiedad. No es la primera vez que nos piden (votar para frenar a RN), pero empiezan a ser muchas”, alerta.