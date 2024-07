Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas: “Me gustaría pensar que podemos subir un escalón más”

“Francia es un equipo de calidad, no por nada está dentro de los cuatro mejores equipos del mundo. Tienen una gran cantidad de jugadores de mucha calidad, puede ser que algunos de los nombres habituales no estén hoy acá, pero conocemos a todos, y para nosotros son habituales, porque juegan al máximo nivel todos los fines de semana. No nos enfocamos mucho en los nombres, sino que nos focalizamos en lo que es Francia. Sabemos del poderío que tiene”, detalló Contepomi, que mostró confianza en sus dirigidos.