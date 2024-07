En Ranchillos, los niños juntan residuos reciclables para poder pagar sus clases de fútbol

El DT reconoce que no fue una idea original, ni una invención made in Tucumán; sino fue un modelo que intentó replicar en el poblado del este de la provincia. “Todo comenzó en 2021. Me acuerdo que vi un video de una fundación de Colombia que promovía este sistema de pago con residuos sólidos. Era bastante curioso porque promovía una filosofía de vida responsable y eso fue lo que me llamó la atención para implementarlo en Ranchillos porque me parecía ideal para enseñar reciclaje junto con el fútbol”, recuerda.