Seis plataformas para trabajar desde la casa y ganar en dólares

1. Parexel: Es una empresa global de servicios médicos dedicada a idear nuevos tratamientos para mejorar la salud mundial. Ofrece múltiples puestos de trabajo en el campo de los estudios clínicos. Se puede encontrar más información en su página web Parexel o en el LinkedIn de la empresa. Allí están los puestos que ofrece parexel en Argentina con trabajo 100% remoto y pagos en dólares atados a la inflación.

2. Omni Interactions: Ayuda a grandes marcas a encontrar personal para trabajar desde casa, ofreciendo libertad, apoyo y horarios flexibles a sus gig workers o Gig Brand Ambassador, término utilizado para los contratistas independientes. Según la página Omniinteractions, se puede ganar hasta U$S 17 por hora. Para pedir más información está el correo [email protected].

3. FreeCash: Es una plataforma para ganar dinero rellenando encuestas, completando tareas o jugando. Por cada tarea que se complete, el usuario recibe monedas, 1000 monedas equivalen a U$S 1. Según su página web Freecash, la cantidad promedio del tiempo hasta que un usuario hace su primer retiro es de 17 minutos y desde que se creó la web, los usuarios ganaron más de 28 millones de dólares.

4. Remote.com: Plataforma donde se pueden encontrar empresas que necesitan personal para trabajar desde casa en diversas áreas. En la sección Remote Jobs, están las oportunidades laborales aplicables desde cualquier parte del mundo. La página Remote tiene mucha más información al respecto.

5. Daily Transcription: Ofrece una variedad de oportunidades de transcripción en áreas generales y especializadas, con la flexibilidad de fijar tu propio horario. Algunos de los trabajos son servicios de subtitulación que empiezan por U$S 9 por minuto, de traducción, U$S 0,10 por palabra, guiones de post producción, U$S 5.00 por minuto y transcripciones U$S 0,25 por minuto. Más datos en el sitio web Dailytranscription.

6. Foap: Es una plataforma para vender fotos online. Los usuarios ingresan sus fotos y si alguien desea comprarlas, obtienen el 50% de la venta. Se puede conseguir más información en la página web Foap y en la aplicación disponible en Google Play Store y Apple Store.

Estas siete webs representan una excelente oportunidad para quienes buscan ganar en dólares desde la comodidad de su hogar, aprovechando la flexibilidad y el alcance que ofrece el trabajo en línea. La recopilación fue realizada por Rafael Gonzales (@elcopymaster en X), quien es desarrollador web HTML, CSS, JavaScript, PHP, React y WordPress.