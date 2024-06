EN VIVO: Deportivo Maipú golpeó temprano y le gana 1-0 a San Martín de Tucumán

16:00 hs

Buenos antecedentes

Brian Ferreyra será el árbitro del partido. Este año, ya dirigió dos veces al "santo": en su triunfo 1-0 sobre Chaco For Ever en La Ciudadela, y en el empate 0-0 ante All Boys, también en Pellegrini y Bolívar. A Maipú también lo dirigió dos veces en 2024: en la derrota 0-2 ante Gimnasia en Jujuy, y en el empate 1-1 ante Quilmes en Mendoza.