Páginas reunidas de uno de nuestros grandes poetas

Uno de los poemas –uno y muchos, claro, pero especialmente-, “Ante una tumba con nombre”, dedicado a su madre, irradia a las claras el poder y la gloria de la verdadera poesía, la nitidez, la elegancia, la originalidad y el desapego de todo barroquismo marquetinero que caracterizan al autor y lo convierten en uno de los mejores poetas del país y de nuestra “lengua madre” (para decirlo con uno de sus versos). “Esta piedra escrita con su nombre / o dice todo muy claro: la vida concluye /sin profundidad y sin extensión./ Las tibias manos terminan aquí, / las mañanas e incluso el mar / aquí se adelgazan hasta convertirse / en una breve línea de polvo y sombra. // Ahora soy yo quien no tiene consuelo: / todavía abrazado a la tierra / observo las pequeñas flores amarillas / que se inclinan hacia donde aún queda sol. / Entiendo su miedo: sujetaba mi libertad / para que no viera estas imágenes fijas, / para que yo no empezara a morir”.