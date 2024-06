Dificultades del Banco Central: continúa la venta de dólares de las reservas

En junio, las compras oficiales acumuladas en la plaza mayorista son inferiores a los U$S 40 millones, el monto más bajo desde octubre de 2023. Al mismo tiempo, las reservas internacionales crecieron en el mes solo U$S 1.222 millones, un monto chico si se tienen en cuenta los pagos de obligaciones en dólares que le esperan al sector público y al Banco Central en julio, y que totalizan unos U$S 6.504 millones. Este dato surgió de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, y se refiere tanto al capital e intereses de la deuda soberana, bonos provinciales y los Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) de la entidad monetaria.