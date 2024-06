Una gloria de Colombia anticipó que Argentina perderá la final de la Copa América

“Yo soy optimista, por el proceso y los resultados que tuvo. No solamente por eso, sino también por la forma de juego. Tenemos un equipo que está invicto y que viene jugando bien. Sabemos que el número 10 es James Rodríguez, pero Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla y Jorge Carrascal están ahí listos para entrar. Es una posición en la que el técnico no va a tener ningún problema”, analizó el ex jugador y comentarista deportivo sobre la actualidad de James, quien sonó para reforzar a Boca Juniors.