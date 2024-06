Una estrella del fútbol italiano expresó sus ganas de jugar en Boca: “Una gran hinchada”

Cuando le consultaron en qué club le gustaría, respondió: “Pienso que Boca. Me gusta su hinchada como a Daniele (De Rossi). Lo llamaban Tano ahí. Una gran hinchada. No miro los partidos por el horario, pero Boca. La Bombonera es un estadio increíble. He hablado en la selección algunas veces con Daniele y me dijo que es una hinchada es increíble", contó Insigne.