Ley de Lemas: CREO pidió seguir el ejemplo de Santa Cruz de eliminar ese sistema

“Santa Cruz nos demuestra que, si se ha podido en otro lugar, también lo podemos hacer en Tucumán. Hacerlo implica salir del atraso. No vamos a salir del esto si no cambiamos la forma en que elegimos los representantes y la forma en que esa gente llega a los lugares de toma de decisiones, es decir, no hay forma de hacer reformas profundas si no empezamos por la base”, precisó.