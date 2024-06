Javier Milei defendió sus medidas y cargó otra vez contra la casta

El presidente Javier Milei cargó nuevamente contra la oposición política y señaló que, pese a los intentos de desestabilización, el plan económico que instrumentó el Gobierno está dando sus primeros resultados. “Estamos doblegando la inflación. Frente a otros casos de estabilización, nosotros no tuvimos que ir a la hiperinflación previa para que se licúen los salarios reales, no expropiamos, no se violentó el derecho de propiedad, no hicimos controles de precios, ni directos ni inducidos, y tampoco fijamos el tipo de cambio”, indicó el jefe de Estado, luego de recibir la medalla Hayek de la Asociación liberal del mismo nombre, en la ciudad de Hamburgo, Alemania. “Obviamente, esto no iba a ser libre de costos, pero nosotros se lo dijimos siempre en la cara a la gente. Les dijimos que no hay plata, que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos, iban a empezar a dar buenos resultados”, continuó en su discurso.