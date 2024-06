Series, películas y documentales para ver en el mes del orgullo LGTBIQ+

Propuestas en MAX

Durante el Mes del Orgullo, las señales reivindican las voces LGBTQ+ con series, películas, documentales, comedias y otros formatos especiales. En ese universo, Max presenta a Lady Gaga -foto-, ícono de la comunidad, en su concierto “Gaga Chromatica Ball”. Pero hay más, como en la producción de HBO “The last of us” con el rol protagónico de Ellie (a cargo de Bella Ramsey) o la entrañable relación entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) en ese mundo devastado. En esa plataforma también están accesibles capítulos de “Hacks”, “Sex & the City” y “Batwoman” que abordan la temática, así como las argentinas “Felices los 6” con el poliamor, “Días de gallos” y el filme “Errante corazón”; mientras que desde Brasil llegan “Al otro lado del puente”, el reality “Queen stars” y “Gemelas transgénero” y de México “Muxes”. También se ofrecen los testimonios de Lejos de la ficción personajes extraordinarios como Jerrod Carmichael, Ellen DeGeneres, Tig Notaro, Rosie O’Donnell, Sam Jay y Julio Torres, sin tabúes y desde el escenario.