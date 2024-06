Apuesta a la vida con palabras tucumanas

El homenaje al gran retratista del alma humana Fiódor Dostoievski que Bulacio trabaja en sus talleres, se entreteje en poemas como “Dedicatoria”, “Eolo”, “Impresiones”, y estremece en el poema “Destierro”: En un destierro / los lienzos desfilan tranquilos y silenciosos. / La justicia aún no me ha devuelto la dignidad / y me expropia el alma. /Patria desconocida / de muros grises / no te quedes / en mi vida.