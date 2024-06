El consumo de biocombustibles crecerá en el mundo durante la próxima década

Agregó que según Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu) al 15 del mes pasado el valor internacional estaba en U$S 1,559 el galón (3,785 litros) con lo cual resultaría U$S 0,418/l. “Según Global Price, los precios del bioetanol al 13 del mes pasado estaban, en Brasil, a U$S 0,745/l; en EEUU, a U$S 0,776/l. Respecto de la UE diferían: en Francia, a U$S 0,966/l; en Suecia, a U$S 1,313/l; en Suiza, a U$S 1,755/, y en España, a U$S 2,340/l. Finalmente, en Tailandia estaba a U$S 0,995/l. En Brasil y en la UE se reajustan semanalmente”, detalló.