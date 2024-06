"Concierto World Cup", un tributo a la Selección tras el debut en la Copa América

“Waka waka”, de Shakira; “La Copa de Todos”, de Wisin y Yandel; “We are one”, de Jennifer López y “Live it up” de Nicky Jam y Will Smith serán otras de las canciones que compondrán el libreto hasta llegar a la más reciente, “Hayya hayya”, interpretada por Trinidad Cardona, Aisha y Davido. “Ahí nos tomamos una licencia. Como para darle una vuelta de rosca, le hemos argentinizado algunas partes. Por ejemplo, en el medio del tema van a escuchar sonido de folklore y de tango, aunque también le metimos un toque funky, de reggae y hasta K-Pop”, avisa Marcos, quien toma este concierto como una oportunidad de difundir el talento de quienes componen las “88 Blancas y Negras”: “soy un ferviente partidario de que la gente conozca el talento que tenemos acá en la provincia. Se les da mucho cartel a los artistas que vienen de afuera, pero mucha gente no tiene oportunidad de conocer a los artistas tucumanos. Y con esto queremos generar una especie de quiebre en ese sentido”.