Hollywood pierde a Donald Sutherland, una leyenda de la gran pantalla

La historia: graduado en ingeniería y en arte dramático

Sutherland fue un luchador desde su infancia, porque sobrevivió a enfermedades graves, incluyendo poliomielitis y fiebre reumática. En su juventud estudió ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto, y se graduó en ambas carreras antes de asistir a la London Academy of Music and Dramatic Art. Fue en el Reino Unido donde empezó su larga carrera en la actuación. El veterano actor apareció en tres películas junto a su hijo, Kiefer, en la comedia dramática “Max Dugan Returns” en 1983, en la adaptación de John Grisham, “A Time to Kill”. Pero sólo actuaron juntos en una escena en el western de 2016, “Forsaken”. Cuando se le preguntó qué consejo les daría a los actores jóvenes, Sutherland dijo en 2019: “intenta ser lo más sincero posible, lee, lee mucho, aprende, memoriza cosas, disfruta de tu arte, estudia danza, sé un artista de circo, aprende cómo hacer malabarismos, tantas cosas, pero sobre todo hay que observar”.