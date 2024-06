Don Omar actualizó su estado de salud: "me desperté sin cáncer"

El posteo en el que Don Omar confirmaba que padecía cáncer no brindaba demasiado detalles sobre la enfermedad. "Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, fue lo único que decía el mensaje, que estaba acompañado por una fotografía de su muñeca con un brazalete que daba a entender su internación en una clínica de Florida (Estados Unidos). Lo que no esperaban los fanáticos es que la expresión "mañana no tendré cáncer" sería tan literal: sólo un día después, el cantante informó que había superado la cirugía indicada para tratar la enfermedad. Junto al comunicado de actualización, el puertorriqueño posó con una selfie y los dedos en "v".