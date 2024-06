En Rosario, Milei dará un mensaje de unidad para relanzar su gestión

En cambio, dicen que están enfocados únicamente en la economía. En particular, a la espera de novedades de parte del ministro Luis Caputo, para poder anunciar un eventual acuerdo con el FMI. Además, Milei ya empezó a esbozar, en declaraciones a la prensa, que están dialogando con el Banco Mundial, y en el mundillo libertario sienten que próximamente podrían llegar los fondos para poder levantar el cepo. Una promesa repetida hasta el hartazgo en la campaña, que supuestamente tenía fecha para mediados de año y de la cual no hay novedades. De hecho, ahora hablan de diciembre o enero. “Si no logramos sacarlo antes de fin de año, es un fracaso”, dijo un referente de alto peso.