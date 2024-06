Empate de opiniones a favor y en contra de la nueva "piel" de la Selección Argentina

"Me gusta mucho la titular, la suplente no tanto. Luce muy bien la combinación del blanco, del celeste y del dorado: me parece que queda delicado. Pero no me gusta tanto la combinación del azul con el celeste, las franjas de los costados están bastante feas", explica Laureano Farfan, de 22 años. Y hace una comparación con las versiones anteriores: "estéticamente hablando, la celeste y blanca me gusta un poco más que la del Mundial. El tema es que simbólicamente la del 2022 es insuperable".