EN VIVO: trasladaron esposado a José Alperovich luego de recibir la condena

10:16 hs

Alperovich sostiene su inocencia

El ex senador José Alperovich todo el tiempo sostuvo su inocencia y dijo ser víctima tanto de un complot político, orquestado por la denunciante, por quien fue su pareja, el ex concejal David Mizrahi y por el actual diputado Carlos Cisneros. Pero también aseguró que quisieron extorsionarlo con el pedido de cinco millones de dólares para que la causa no avance.