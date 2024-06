Martín Menem le respondió a Juan Grabois por decir que el Gobierno es un “pabellón del Borda”

Durante su paso por La Cornisa, por LN+, el titular de la Cámara baja empezó por contestar a los dichos del fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); “Está visto que dice cualquier cosa este muchacho. Es parte del problema de la Argentina. No forma parte de la solución que intentaron buscar este tipo de líderes de la pobreza. No hay que mirar atrás. Hay que mirar adelante. Esta gente, si seguimos haciendo las cosas bien, no va a estar más”.