Fantino le respondió con dureza a Ricardo Darín

"No digas más que nos mandan a decir porque me rompe muchos los huevos. No me manda nadie a decir nada, ni Milei, nadie. El día que tenga que decir cosas que no me gustan lo haré, ya lo he dicho. Lo que pasa con este loco es que me gusta mucho más lo que está haciendo que lo que no. Tiene los huevos de un toro para desfinanciarlos a ustedes que han vivido toda la vida del Estado", siguió.