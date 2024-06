Javier Milei: “Donde entra el comercio no entran las balas”,dijo Milei

El líder de La Libertad Avanza resaltó el avance de Argentina al involucrarse con la defensa por la paz entre los pueblos y afirmó que el país siempre estará comprometido con la defensa de las ideas “que hicieron grande a Occidente”. “Creo que es un paso importante para la Argentina poder hacernos presente en el G7 y luego aquí en la cumbre por la paz. Cuando decimos que el principio ordenador de nuestra doctrina es la defensa a la vida, a la libertad y la propiedad de los individuos, lo que estamos haciendo es que hay una relación directa entre la paz, el comercio y la prosperidad”, sostuvo y aprovechó para hacer una reflexión económica: “no hay prosperidad económica si no hay comercio libre y no hay comercio libre si no hay paz. El comercio libre es naturalmente pacífico, porque donde entra el comercio no entran las balas. Yo puedo odiar a mi vecino, pero si no me compra mi producto voy a la quiebra”, planteó.